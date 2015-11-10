Jet Airways bestellt Boeing 737 Max 8

Jet Airways Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Die indische Fluggesellschaft Jet Airways hat am 9. November 2015 an der Dubai Air Show zusammen mit Boeing eine Bestellung für 75 Boeing 737 MAX 8 bekanntgegeben.

Für Jet Airways ist es der größte Auftrag, der in ihrer Firmengeschichte jemals vergeben wurde. Die Bestellung wurde durch Boeing bereits im Auftragsbuch unter einem nicht namentlich aufgeführten Kunden geführt. Mit diesen neuen Flugzeugen wird Jet Airways ihren Wachstumskurs weiter beschleunigen und teilweise auch ältere Flugzeuge ersetzen. Von den 50 fest in Auftrag gegebenen Maschinen wurden 25 Boeing 737 NG in die neuste MAX Variante umbestellt. In den Festauftrag wurden auch noch fünfzig Optionen auf den gleichen Typ eingehandelt.