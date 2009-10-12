Jet Airways CEO neu bei bmi
12.10.2009 PSEN
Wolfgang Prock-Schauer, noch CEO bei Jet Airways, wird am 1. Dezember 2009 Nigel Turner bei bmi ablösen.Die Ernennung ist Teil einer grösseren Erneuerung des Managements nach Übernahme der Airline durch die Deutsche Lufthansa. Jet Airways hat inzwischen Nikos Kardassis zum Nachfolger gewählt. Turner hingegen wechselt in die Position des stellvertretenden Vorsitzenden. Prock-Schauer wird ab dem 1. November 2009 als stellvertretender CEO bei bmi anfangen. Lufthansa spielte Gerüchte herunter, wonach sie nun nicht mehr am Verkauf der bmi interessiert sei. Zusätzlich zum Wechsel des CEOs verlässt der stellvertretende CEO Tim Bye Ende Monat die Airline. Link: bmi Link: Lufthansa