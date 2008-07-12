Jet Airways überflügelt Air India

Die private Jet Airways gewinnt immer mehr Inlandpassagiere. Im zweiten Quartal konnte sie ihre Marktführerschaft gegenüber Air India kräftig ausbauen.

Die private Jet Airways gewinnt immer mehr Inlandpassagiere als die staatliche Air India. Im zweiten Quartal konnte sie ihre Marktführerschaft kräftig ausbauen.