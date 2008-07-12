Jet Airways überflügelt Air India
12.07.2008 RK
Die private Jet Airways gewinnt immer mehr Inlandpassagiere. Im zweiten Quartal konnte sie ihre Marktführerschaft gegenüber Air India kräftig ausbauen.
Die private Jet Airways gewinnt immer mehr Inlandpassagiere als die staatliche Air India. Im zweiten Quartal konnte sie ihre Marktführerschaft kräftig ausbauen.
Im zweiten Quartal 2008 flogen mit Jet Airways 11,514 Millionen Fluggäste. Im indischen Inlandmarkt kann Jet Airways mittlerweile einen Marktanteil von 21,1 Prozent für sich beanspruchen, Air India bringt es noch auf 15,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr war der Vorsprung von Jet Airways mit 21,9 Prozent gegen 21 Prozent nur leicht höher, nun scheint Jet Airways Air India definitiv überflügelt zu haben.