Jazz Piloten wollen streiken

Die Piloten der Jazz Air haben sich für ein Streikmandat ausgesprochen, meldete die Air Line Pilots Association gestern.

Die 1.519 Piloten der Airline arbeiten seit dem 30. Juni 2009 ohne Vertrag für die Regionalairline der Air Canada. Löhne, Renten und Entschädigungen sind ungelöste Themen, so der Leiter der Gewerkschaft Kapitän Brian Shury. Die Verhandlungen begannen bereits im Mai 2009, Mitte März wurde ein staatlicher Berater eingestellt. Seine Amtszeit soll am 22. Mai 2010 zu Ende gehen, ausser beide Parteien, die Airline und die Gewerkschaft, verlängern die Periode. Sollten sie dies nicht tun, kann nach einer Ruhephase von 21 Tagen ein Streik ausgerufen werden.