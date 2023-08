Jazeera ernennt neue Sales Managerin

Der Low-Cost-Carrier mit Heimat Kuwait und Dubai hat Suzanne Miller zur neuen Sales Managerin für die Vereinigten Arabischen Emirate ernannt.

Suzanne verfügt bereits über dreizehn Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie Asiens und Europas und arbeitete während dieser Zeit für eine Major Airline und eine Airline Beratungsgruppe. Sie begann ihre Karriere bei Speedwing, einer Tochtergesellschaft der British Airways, welche den Fluggesellschaften weltweit Beratung und Systemlösungen anbietet und für welche sie in Afrika, Oman, Hong Kong und in Europa tätig war. In den vergangenen acht Jahren arbeitete sie in verschiedenen Positionen der Verkaufsabteilung der British Airways, ihre letzte Station war Delhi. Jazeera Airways betreibt zurzeit eine Flott von acht neuen Airbus A320s.

