Jazeera Airways präsentiert sehr gute Zahlen

Die in Kuwait beheimatete Jazeera Airways konnte in den letzten 9 Monaten eine Zunahme der Einnahmen um 50 Prozent verzeichnen.

Die Gewinne stiegen in den 9 Mo- naten vor Ende September auf KWD 1,48 Millionen (USD 5,47 Millionen) an, das sind 43 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspan- ne im Vorjahr. Jazeera Airways CEO Marwan Boodai sagte, „das ist ein bemerkenswerter Erfolg, zumal 42 Prozent der Kosten auf den Treib- stoff abfallen“ (2007 waren es 30 Prozent). Das gute Resultat konnte dank einer Ertragssteigerung von 11 Prozent und der Kostenreduktion von 20 Prozent erreicht werden.

Jazeera konnte 3 Millionen Passagiere transportieren und zwei neue Flugzeuge erwerben. Bis 2014 sollen 32 weitere hinzukommen. Auch für das vierte Quartal erwartet die Fluggesellschaft einen stabilen Geschäftsverlauf.