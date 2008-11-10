Fliegerweb logo

Jazeera Airways präsentiert sehr gute Zahlen

10.11.2008 NCAR
Jazeera400x263

Die in Kuwait beheimatete Jazeera Airways konnte in den letzten 9 Monaten eine Zunahme der Einnahmen um 50 Prozent verzeichnen.

Die Gewinne stiegen in den 9 Mo- naten vor Ende September auf KWD 1,48 Millionen (USD 5,47 Millionen) an, das sind 43 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspan- ne im Vorjahr. Jazeera Airways CEO Marwan Boodai sagte, „das ist ein bemerkenswerter Erfolg, zumal 42 Prozent der Kosten auf den Treib- stoff abfallen“ (2007 waren es 30 Prozent). Das gute Resultat konnte dank einer Ertragssteigerung von 11 Prozent und der Kostenreduktion von 20 Prozent erreicht werden.

Jazeera konnte 3 Millionen Passagiere transportieren und zwei neue Flugzeuge erwerben. Bis 2014 sollen 32 weitere hinzukommen. Auch für das vierte Quartal erwartet die Fluggesellschaft einen stabilen Geschäftsverlauf.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.