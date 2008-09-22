Jat Airways streitet Schwierigkeiten ab

Die serbische Airline Jat Airways hat Behauptungen, sie sei in finanziellen Schwierigkeiten, von sich gewiesen.

Die serbische Presse hatte letzte Woche berichtet, Jat Airways könne nur Teile ihrer Flotte betreiben und sei in finanziellen Nöten. Jat Airways Präsident Sasa Vlaisavljevic dementierte diese Gerüchte. Er habe lediglich die Massnahmen zur Kostensenkung beschreiben wollen, die getroffen werden müssten, um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Die Situation bei der Airline sei stabil und es gäbe keine Anzeichen für einen Bankrott.