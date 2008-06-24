Japan Airlines plant Asiens ersten Flug mit Biotreibstoff

Die Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) liess gestern, Montag, erläutern, dass sie plant, den ersten kommerziellen Flug mit Biotreibstoff in Asien noch vor nächstem März durchzuführen.

Dieses Vorhaben ist Teil einer internationalen Bewegung, um den CO2-Ausstoss durch die Luftfahrt zu reduzieren. Für den Flug wird JAL eine Boeing 747 Maschine mit Motoren von Pratt & Whitney einsetzen.

JAL wird die erste asiatische Fluggesellschaft sein, die einen solchen Flug durchführt. Weltweit wird JAL nach den Fluggesellschaften Virgin Atlantic, Air New Zealand und Continental Airlines die vierte Fluggesellschaft sein. Haruka Nishimatsu, Präsident und Vorstandschef von JAL, glaubt, dass sie dadurch helfen können, die Entwicklung von Biotreibstoff voranzutreiben. Er sagte ausserdem aus, dass es problematisch ist, von Treibstoffen auf Erdölbasis abhängig zu sein, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Details bezüglich des Demonstrationsfluges, wie zum Beispiel die Flugroute und die Herkunft des Treibstoffes, werden bis August entschieden werden. Boeing hat bisher Algen als Bezugsquelle für den Biotreibstoff ins Auge gefasst.