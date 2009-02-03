Japan Airlines kürzt möglicherweise Kapazität
03.02.2009 PSEN
Japan Airlines überlegt sich, ihre Kapazität um zehn Prozent zu reduzieren, um das Angebot der Nachfrage anzugleichen.
Japan Airlines überlegt sich, ihre Kapazität um zehn Prozent zu reduzieren, um ihr Angebot der realen Nachfrage anzugleichen.
Vizepräsident Tetsuya Takenaka sagte anlässlich eines Oneworld Alliance Meetings in Madrid, die Airline werde möglicherweise die Anzahl Flüge im kommenden Geschäftsjahr auf internationalen Strecken um zehn, auf Inlandstrecken um zwei bis drei Prozent kürzen. Japan Airlines habe jedoch nicht die Absicht, die Lieferung der beiden Boeing 777 und der neun 767 zu streichen. Auch die noch ausstehenden 787 Lieferungen sollen gemäss Aussagen des Vizepräsidenten nicht storniert werden.