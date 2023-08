Japan Airlines übernimmt Boeing 787

Am Sonntag, dem 25. März 2012, hat Boeing in Seattle ihrem zweiten Kunden feierlich die ersten beiden Dreamliner übergeben, die Maschinen wurden am Montag nach Japan überflogen.

Die Boeing 787 von Japan Airlines wird voraussichtlich am 22. April 2012 den kommerziellen Liniendienst auf der Strecke von Tokio Narita nach Boston aufnehmen. Als zweite Destination in den Vereinigten Staaten soll der Dreamliner noch in diesem Jahr San Diego anfliegen. Sobald weitere Flugzeuge dieses Typs zur Verfügung stehen, will JAL auch auf ihren Linien nach Peking, Moskau, Neu Delhi und Singapur die Boeing 787 einsetzen. Japan Airlines ist nach All Nippon Airways der weltweit zweite Betreiber der 787. Während den nächsten Jahren wird der treue Boeing Kunde insgesamt 25 787-8 und 20 787-9 in Betrieb nehmen. Japan Airlines hat ihre Dreamliner für 186 Fluggäste ausgelegt, 42 in der Business Klasse und 144 in der Economy Klasse.