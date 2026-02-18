Januarzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Januar 2026 insgesamt 1,308 Millionen Passagiere, das waren 13,1 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjanuar um dreizehn Prozent auf 3,703 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,959 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,265 Milliarden Sitzplatzkilometer um 10,4 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Januar 2026 bei 88,2 Prozent, im Vorjahresjanuar lag sie mit 90,3 Prozent um 2,1 Prozentpunkte höher.