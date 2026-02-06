Januarzahlen bei Icelandair

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Januar 2026 insgesamt 300.377 Passagiere, das waren vierzehn Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar 2026 verglichen mit dem Vorjahresjanuar um neunvierzehn Prozent auf 1,167 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um fünfzehn Prozent auf 905 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Januar 77,6 Prozent und verbesserte sich damit um 0,5 Prozentpunkte.

Icelandair Passagierzahlen 2025

Icelandair kann für das vergangenen Jahr Rekordpassagierzahlen melden. Im Jahr 2025 konnte die Fluggesellschaft aus Island insgesamt 5,061 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.

