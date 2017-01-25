James Hogan verlässt Etihad

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Der Verwaltungsrat der Etihad Aviation Group hat bekanntgegeben, dass James Hogan in der zweiten Jahreshälfte 2017 als Geschäftsführer des Unternehmens zurücktreten wird.

Der Vorstand und James Hogan haben diesen Veränderungsprozess bereits im vergangenen Jahr initiiert, indem sie im Mai die Etihad Aviation Group gegründet haben, eine umfangreiche globale Luftfahrt- und Reise-Gruppe.

H. E. Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, Chairman of the Board der Etihad Aviation Group, sagt dazu: „Wir sind James Hogan sehr dankbar. Binnen nur zehn Jahren hat er es geschafft, das Unternehmen von einem rein regionalen Carrier mit nur 22 Flugzeugen zu einem global agierenden Luftfahrtkonzern mit 120 Flugzeugen und sieben Fluggesellschaften als Kapitalbeteiligungspartnern zu machen, die insgesamt mehr als 120 Millionen Gäste pro Jahr befördern. Etihad hat neue Maßstäbe in Sachen Service und Innovationen gesetzt. Unter seiner Führung hat das Unternehmen tausenden Emiratis neue Chancen erschlossen und war so eine treibende Kraft hinter dem bemerkenswerten Aufschwung in Abu Dhabi und den ganzen Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir freuen uns sehr, dass James Hogan Abu Dhabi auf andere Weise verbunden bleiben wird.“

Dazu James Hogan: „Ich bin stolz darauf, was ich zusammen mit dem Vorstand und meinen 26.000 Kollegen bei Etihad aufgebaut habe, und über den großen Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung der VAE und insbesondere von Abu Dhabi. In den vergangenen zehn Jahren haben wir unglaubliche Ergebnisse erzielt, und doch ist dies nur ein erstes Kapitel in der Geschichte von Etihad.“

Zu den aktuellen Prioritäten des Unternehmens sagt H. E. Mazrouei: „Um das Unternehmen für den weiteren Erfolg in einem so anspruchsvollen Markt zu positionieren, werden der Vorstand und das Führungsteam auch weiterhin auf eine kontinuierliche unternehmensweite Überprüfung der Strategien setzen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Fluggesellschaft die richtige Größe und die richtige Form hat. Dabei werden wir auch weiterhin die Kosteneffizienz, die Produktivität und den Umsatz verbessern. Wir müssen uns weiterentwickeln und unsere Kapitalbeteiligungspartnerschaften mit anderen Fluggesellschaften jeweils anpassen, auch wenn wir uns weiterhin unserer Strategie verpflichtet fühlen.“

Im vergangenen Monat kündigte Etihad Airways Pläne an, als Joint Venture mit der TUI AG eine neue europäische Ferienfluglinien-Gruppe aufzusetzen. Eine neue Codeshare-Vereinbarung mit Lufthansa und eine Flugzeug-Leasing-Vereinbarung zwischen airberlin und Lufthansa wurden ebenfalls angekündigt. Als Minderheitsaktionär ist Etihad aktiv an der nächsten Phase der Umstrukturierungen bei Alitalia beteiligt.

H. E. Mazrouei fügt hinzu: „Etihad ist ein großes Unternehmen mit einem kräftigen Fundament und einem erfahrenen Luftfahrt-Management-Team. Diese Stärken sorgen genau wie die Neuausrichtung für mehr Agilität und einen schärferen Fokus, während Etihad die nächste Phase ihrer Weiterentwicklung einläutet.“

James Hogan wechselt zu einer Investmentgesellschaft, genau wie James Rigney, CFO der Etihad Aviation Group, der das Unternehmen ebenfalls noch in diesem Jahr verlassen wird. Die globale Suche nach einem neuen CEO und einem neuen CFO für die Group ist bereits im Gange.

Die Group hat eine Managementstruktur mit großer Expertise entwickelt, die von einem Team hoch angesehener Führungskräfte geleitet wird. Zu diesem Team gehören Peter Baumgartner, CEO, und Richard Hill, COO von Etihad Airways, Bruno Matheu, CEO der Airline Equity Partner, und Jeff Wilkinson, CEO von Etihad Airways Engineering. Darren Peisley ist Acting Managing Director von Hala, der Destinationsmarketing- und Global-Loyalty-Abteilung des Unternehmens. Anfang dieses Monats wurde bereits angekündigt, dass die Konzernstruktur noch durch eine weitere Maßnahme gestärkt werden soll: die Einrichtung von Etihad Airport Services unter der Leitung von Managing Director Chris Youlten.

Zum Führungspersonal der Group, das die zentralen Unternehmensfunktionen leitet, gehören außerdem Kevin Knight (Strategy and Planning), Ray Gammell (People and Performance), Rob Webb (Technology and Innovation) und Harsh Mohan (Executive Affairs).

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