JAT wegen Streik gegrounded

Die serbische Airline JAT hat ihre Flotte gestern gegrounded, nachdem die Wartungsarbeiter und Mechaniker sich weigerten, weiterhin unbezahlt zu arbeiten.

Mirjana Dragovic, Sprecherin der Airline, sagte, alle Flüge seien aufgrund des Streiks der JAT Tehnika gestoppt worden. Ohne deren Zustimmung können die Flieger nicht starten. Man habe das Gespräch mit den Betroffenen bereits aufgenommen und erwarte eine schnelle Lösung. Die Geschäftsleitung steht mit US$1,5 Millionen bei JAT Tehnika in den Schulden und streitet das nicht ab. JAT Tehnika beschäftigt mehr als 900 Angestellte und erzielte 2007 einen Gewinn von über 30.000 Euro. Die Bestrebungen der serbischen Regierung, sowohl JAT Tehnika als auch JAT Airline zu verkaufen, verliefen aufgrund mangelndem Interesse im Sand. JAT Airlines kaufte zum letzten Mal anfangs der 1990er Jahre neue Flugzeuge. Sie hat nun Schulden in der Höhe von 209 Millionen Euro, der Wert ihrer Flotte wird auf 102 Millionen Euro geschätzt.