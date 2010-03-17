JAT sucht Geld

Die serbische Fluggesellschaft ist auf der Suche nach Geld, um ihre Flotte zu erneuern und den schlechten Geschäftsgang auszugleichen.

JAT kämpft seit längerem ums Überleben, die serbische Fluggesellschaft mit Hauptsitz Belgrad will am Kapitalmarkt 51,5 Millionen Euro aufnehmen. Das Geld wird dringend benötigt, um Restrukturierungsmassnahmen umzusetzen und Teile der überalterten Flotte zu erneuern. Die traditionsreiche Fluggesellschaft aus dem ehemaligen Jugoslawien schrieb im vergangenen Jahr einen Verlust von 16,5 Millionen Euro, seit 1991 kumulierten sich die Verluste auf rund 180 Millionen Euro. JAT möchte ihre Boeing 737-300 und 737-400 sowie die ATR 72-200 durch modernere Maschinen ersetzen, ob das Geld dazu aufgebracht werden kann, scheint noch offen zu sein.