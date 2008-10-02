JAT muss gestützt werden

Die marode Staatsairline des ehemaligen Jugoslawiens muss durch Serbien finanziell unterstützt werden, um längerfristig überleben zu können.

Serbien findet keine Interessenten für ihre Nationale Fluggesellschaft JAT.

Im Juli hatte Serbien ihre Airline JAT für 51 Millionen Euro zum Kauf ausgeschrieben. Doch niemand zeigte Interesse, was die Regierung der schwierigen Wirtschaftslage und den Ölpreisen zuschreibt. Russland, das ursprünglich Kauflust signalisiert hatte, zog sich zurück. Die Flotte der JAT ist veraltet, die letzten zwei Maschinen wurden im Jahr 1990 gekauft, nun soll die serbische Regierung bei der Finanzierung von neuen Flugzeugen helfen, damit die Airline überhaupt wettbewerbsfähig sein kann. In ihrem momentanen Zustand ist sie für potentielle Käufer nicht besonders attraktiv.



