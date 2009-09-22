JAL will grosse Veränderungen

Japan Airlines soll bei der japanischen Regierung vorsprechen um eine vollständige Überholung der Airline zu erreichen.

Unter anderem wollen die Geldgeber der Japan Airlines eine Trennung des rentablen vom unrentablen Teil der Airline bewirken. Die „Development Bank of Japan“ und andere Gläubiger drängen auf mehr Hilfe vom Staat bei der Rehabilitation der Airline. Letzte Woche sagte Japans neuer Verkehrsminister, Seiji Maehara, JAL dürfe nicht untergehen, und versprach, die Regierung würde die Airlines bei ihrem drastischen Kostenkürzungsprogramm unterstützen. Gemäss einer weiteren zu prüfenden Variante würde der Staat Kapital für die neue, gewinnbringende, Einheit einschiessen und die Airline damit vorübergehend verstaatlichen. Der unrentable Teil würde stufenweise verkauft werden.