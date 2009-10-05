JAL verschiebt Gespräche mit Delta und AA
05.10.2009 PSEN
Japan Airlines Corp. will die Fusionsgespräche mit Delta Air Lines und AMR Corp. American Airlines vorläufig auf Eis legen.Die beiden amerikanischen Konkurrentinen hatten sich jeweils separat mit JAL über mögliche Investitionen an der japanischen Fluggesellschaft und eine verstärkte Zusammenarbeit beraten. Japan Airlines hat grosse Verluste ausgewiesen und benötigt dringend neues Kapital, um die geplanten Restrukturierungsmassnahmen vorzunehmen. Nun berichtete die Kyodo Nachrichtenagentur von einem Unterbruch der Gespräche zwischen den Airlines. Sze Hunn Yap, eine Sprecherin der JAL, konnte dies nicht bestätigen, machte aber keine weiteren Bemerkungen dazu. Link: Japan Airlines