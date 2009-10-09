JAL teilt Code mit Vietnam Air

Japan Airlines und Vietnam Airlines haben ein Codesharing Abkommen für die Strecke Fukuoka – Hanoi abgeschlossen.

Ab dem 27. Oktober 2009 teilen sich die beiden Airlines ihre Flüge auf der Route zwischen Fukuoka und Hanoi. Reservationen und Ticketkäufe sind ab heute möglich. Vietnams wirtschaftlicher Wachstum zieht weiterhin ausländische Investoren an, unter anderem auch japanische Firmen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitert Japan ihren Zugang zum Land. JAL betreibt Flüge von Tokyo nach Ho Chi Minh und Hanoi und auch zwischen Osaka und Hanoi. Seit 1996 besitzt sie ein Codesharing Agreement mit Vietnam Airlines für die Strecke Osaka – Ho Chi Minh und die Routen zwischen Fukuoka und Ho Chi Minh und Nagoya und Hanoi. Neu kommen nun zwei wöchentliche Flüge von Fukuoka nach Hanoi dazu.

Link: JAL



