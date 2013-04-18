JAL rüstet Boeing 767-300ER mit Winglets auf

Japan Airlines will ihre Boeing 767-300ER wirtschaftlicher machen und hat dazu bei Aviation Partners Boeing APB sechs Winglet Nachrüstsätze in Auftrag gegeben.

Neben dem Festauftrag hat Japan Airlines auch Vorkaufsrechte für weitere Winglet Umbausätze in den Vertrag eingehandelt. Mit Winglets ausgerüstet kann der Treibstoffverbrauch bei einer Boeing 767-300ER um vier bis fünf Prozent vermindert werden. JAL kann so jährlich mit einer Boeing 767-300ER bis zu 1,9 Millionen Liter an Kerosin einsparen. Mit den nachgerüsteten Winglets ist die Boeing 767-300ER in der Lage bis zu 320 Nautische Meilen (592 km) weiter zu fliegen als die herkömmlichen Modelle.