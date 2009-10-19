JAL nimmt Gespräche wieder auf

Japan Airlines soll die Gespräche mit Delta Air Lines und American Airlines über eine mögliche Geldspritze wieder aufgenommen haben.

Vertreter der beiden amerikanischen Airlines haben Tokyo in den letzten zwei Wochen besucht und kehren vielleicht noch diesen Monat dahin zurück. JAL soll die Veröffentlichung eines überarbeiteten Restrukturierungsplans beabsichtigen. Vor Kurzem hatte die japanische Airline noch verkündet, sie wolle sich erst auf ihren eigenen Revival Plan konzentrieren. Dieser sah die Kürzung von 6.800 Stellen, sowie 50 Routen vor, um eine Senkung der Betriebskosten um 30 Prozent zu erzielen. Die japanische Regierung intervenierte und bezeichnete die Massnahmen als ungenügend. Inzwischen hat sie jedoch versichert, die Airline finanziell zu unterstützen und ihren Konkurs zu verhindern.

Link: Japan Airlines