JAL fliegt neu von Tokyo nach Helsinki

Nach 20 Jahren eröffnet JAL am 1. Juli mit Tokyo-Helsinki erstmals wieder eine neue Strecke von Japan nach Europa.

Der Linienflug startet in Tokyo Narita um 10 Uhr 30 und erreicht die finnische Hauptstadt am gleichen Tag um 14 Uhr 55. Der Rückflug ist jeweils um 17 Uhr 25 geplant und landet in Tokyo um 9 Uhr 05 am Folgetag. JAL hat ihr europäisches Streckennetz auch um das Angebot ihres oneworld Partners Finnair erweitert. JAL Kunden können somit Flüge in 41 europäische Städte nutzen, die die finnische Fluggesellschaft vom Drehkreuz Helsinki aus anbietet. Mit Mindestumsteigezeiten von nur 35 Minuten gilt Helsinki als ein „Flughafen der kurzen Wege“.