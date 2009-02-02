JAL führt Testflug mit Biotreibstoff durch

Japan Airlines führte am Freitag den jüngsten Testflug mit Biotreibstoff durch.

Eine 747-300 wurde teilweise mit einem Treibstoff betrieben, der zu 84 Prozent aus Leindotteröl (Camelina) und zu 16 Prozent aus Purgiernussöl (Jatropha) und Algen gewonnen wird. Bei dem 90 Minuten dauernden Flug von Tokyo Haneda wurde einer der vier Pratt & Whitney JT9D Antriebe mit Biotreibstoff betrieben. Der JAL Pilot fand keinen Unterschied zum normalen Treibstoff.