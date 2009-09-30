JAL erhält Unterstützung

Die Japanische Regierung will die Japan Airlines Corp. weiterhin unterstützen um ein „Worst-Case-Szenario“ zu verhindern.

Verkehrsminister Seiji Maehara traff sich mit Premierminister Yukio Hatoyama zu einem Gespräch über die zukünftige Finanzierung der Airline. Einige der Finanzinstitutionen aus Übersee hätten grosse Bedenken was Japan Airlines angeht, sagte Maehara, ein britisches Bankeninstitut und eine Reiseversicherungsfirma hätten sich bereits aus ihrem Engagement zurückgezogen. Die japanische Regierung müsse dieser Entwicklung nun einen Riegel vorschieben. Unabhängig davon sagte Premierminister Hatomaya heute gegenüber der Presse, er sei überzeugt, dass sich JAL selber reorganisieren können. Dies habe er auch Herrn Maehara so mitgeteilt, die Airline müsse nun wirklich hart daran arbeiten. Gemäss Angaben von Maehara besitzt JAL noch genügend Mittel, um bis zum Dezember durch zu kommen.

Link: Japan Airlines