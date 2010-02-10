JAL Darlehen höher als erwartet

Das Überbrückungsdarlehen für die Japan Airlines soll möglicherweise höher ausfallen, als bislang angenommen.

Einem Bericht des Nikkei Newspapers zufolge braucht die Airline, die gerade Konkurs angemeldet hat, einen Kredit von rund US$6,7 Milliarden. Die damit beauftragte Entwicklungsbank soll ihren Beitrag von ehemals geschätzten US$2,2 Milliarden auf 3,3 Milliarden erweitert haben. Die restlichen Milliarden sollen von der ETIC zur Verfügung gestellt werden. Die Überbrückungskredite sollen durch Privatkredite ersetzt werden, sobald der Turnaround Plan der ETIC im Sommer richterlich genehmigt wird. Ob die Privatbanken ihre Darlehen jedoch erweitern, hängt davon ab, ob Japan Airlines eine realistische Chance hat, Gewinn zu generieren.



