Italienische Regierung verwandelt Kredit in Aktivposten

Die italienische Regierung will ihren Kredit von 300 Millionen Euro an Alitalia in einen Aktivposten verwandeln und damit die Zustimmung des Wirtschaftsprüfers gewinnen.

