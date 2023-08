Italien will neuen Alitalia Chef bekannt geben

Gewerkschaftlichen Quellen zufolge will die italienische Regierung möglicherweise in der nächsten Woche einen neuen Chef für die Alitalia benennen.

Der frühere Vorsitzende Maurizio Prato hatte im letzten Monat seine Kündigung bekannt gegeben, nachdem der Deal zum Verkauf der Alitalia an Air France-KLM endgültig geplatzt war. Der neu ernannte Chef der schwer defizitären Airline wird sowohl die Position des Präsidenten als auch die des CEOs bekleiden müssen. Gemäss Spekulationen der Italienischen Presse soll Mario Resca für eine Übernahme der Airline in Frage kommen. Dieser hat bereits die Food Group Cirio in Übersee aus dem Konkurs gerettet.