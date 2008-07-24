Italien steht kurz vor der Rettung Alitalias

Italien steht kurz davor, eine Lösung zur Rettung der beinahe Konkurs gegangene Alitalia zu finden, sagte Industrieminister Claudion Scajola.

Mit welchem Instrument das erreicht werden soll, muss noch geklärt werden. Anfang 2007 schrieb die damalige Regierung Alitalia zu Verkauf aus, konnte aber keinen Käufer des staatlichen Anteils von 49,9 Prozent finden. Die kämpferischen Gewerkschaften brachten einen Vertrag mit Air France-KLM zu Fall. Die Regierung Berlusconi unternahm bei ihrem Antritt im Mai die jüngsten Bemühungen. Eine Möglichkeit wäre die Einsetzung einer ausserordentlichen Unternehmensführung durch die Regierung, ein Instrument, das in Insolvenzverfahren angewendet wird. Dazu müsste aber das Marzlano Gesetz, das dieses Vorgehen regelt, auf den Fall der Alitalia angepasst werden. Scajola rechnet nicht damit, dass das Gesetz revidiert wird.