Isländische WOW fliegt nach Stuttgart

Die neue isländische Fluggesellschaft WOW Air ist am Dienstag, dem 5. Juni 2012, erstmals in Stuttgart gelandet.

Der Airbus A320 von WOW wurde von zwei Feuerwehrfahrzeuge mit einer standesgemässen Wasserfontäne begrüßt. Die Fluggesellschaft bedient die Strecke Reykjavik Stuttgart zweimal pro Woche und steht auf dieser Route in direkter Konkurrenz mit Airberlin und Germanwings. Die Fluggesellschaft will zunächst mit zwei Airbus A320 ab Keflavik dreizehn Städte in Europa anfliegen. In Deutschland stehen Berlin, Stuttgart und Köln auf dem Programm und in die Schweiz soll nach Basel und Zürich geflogen werden. Weitere Destinationen sind Alicante, London, Paris, Lyon, Krakau, Warschau, Kaunas und Kopenhagen. Die Airbus A320 von WOW Air sind für 168 Passagiere ausgelegt und werden von Avion Express eingemietet. Avion Express wird durch Avion Capital Partners SA aus der Schweiz betreut.