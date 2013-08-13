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Iraqi Airways übernimmt erste Boeing 737-800

13.08.2013 RK
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Boeing hat am 12. August 2013 die Übergabe der ersten Boeing 737-800 an Iraks Fluggesellschaft Iraqi Airways bekanntgegeben.

Bei der Maschine handelt es sich um eine neu fabrizierte Boeing 737-800 der neusten Generation. Iraqi Airways hat 2008 bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing insgesamt dreissig Boeing 737-800NG in Auftrag gegeben. Iraqi Airways hält neben den 29 noch offenen Boeing 737 Bestellungen auch noch zehn Boeing 787-8 in den Auftragsbüchern von Boeing.
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