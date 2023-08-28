Iraqi Airways übernimmt Airbus A220

Iraqi Airways Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Iraqi Airways hat laut eigenen Angaben ihren fünften und vorerst letzten Airbus A220-300 übernommen, der Jet landete nach dem Überführungsflug am 27. August 2023 in Bagdad.

Der fünfte Airbus A220-300 von Iraqi Airways ist auf die Kennung YI-ARH im Irak immatrikuliert. Die Maschine wurde vom Bombardier Werksflughafen in Montreal Mirabel, Kanada über Oslo nach Bagdad überflogen, der Überführungsflug dauerte 12 Stunden und 11 Minuten.

Iraqi Airways hat im November 2013 an der Dubai Air Show bei Bombardier eine Kaufabsichtserklärung für fünf CS300 Maschinen aus der CSeries unterzeichnet, dazu kamen noch 11 Optionen. Im Jahr 2017 wurden die CSeries Flugzeuge durch Airbus übernommen und bekamen die Typenbezeichnung Airbus A220.

Iraqi Airways hat ihre fünf Airbus A220-300 zwischen November 2021 und August 2023 übernommen, ursprünglich hätte die Fluggesellschaft ihre ersten Maschinen aus diesem Auftrag ab dem Jahr 2016 erhalten sollen.