Iran will seine Flugzeugflotte erneuern

Boeing 727 Iran Air (Foto: Wikipedia)

Der Iran will nach der Einigung des Atomstreits seine veraltete Flugzeugflotte erneuern und somit hunderte neue Linienflugzeuge kaufen.

Das Land brauche jedes Jahr 80 bis 90 neue Flugzeuge in ihrer Flotte, sagt der Vizechef der zivilen Luftfahrtbehörde. Um die rund 140 durchschnittlich 20 Jahre alten Linienflugzeuge des Irans zu ersetzen, will der Iran insgesamt 300 neue Flugzeuge kaufen. Bei dem Geschäft sollen Airbus und Boeing zum Zug kommen, berichtet der Vizechef weiter. Die Gesamtkosten werden sich auf rund 20 Milliarden US Dollar belaufen.