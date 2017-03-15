Iran Air übernimmt ersten Airbus A330
15.03.2017 PS
Airbus hat am 10. März 2017 mitgeteilt, dass Iran Air den ersten Airbus A330-200 übernommen hat.
Irans Fluggesellschaft hat im Dezember 2016 einen Kaufvertrag über 100 Airbus Verkehrsflugzeuge abgeschlossen. Den ersten Single Aisle Jet konnte bereits im Januar übernommen werden, kürzlich hat Airbus nun den ersten A330 an Iran Air übergeben. Die Airbus A330 Großraumflugzeuge von Iran Air sind für 238 Fluggäste ausgelegt, 32 Passagiere finden Platz in der Business Klasse und 206 in der Economy Klasse.