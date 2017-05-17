Iran Air übernimmt ATR 72-600

Die iranische Fluggesellschaft Iran Air konnte am 16. Mai 2017 ihre ersten vier ATR 72-600 übernehmen.

Iran Air ihre ersten vier Maschinen im französischen Toulouse übernehmen. Die restlichen 16 Flugzeuge aus diesem Festauftrag sollen bis Ende 2018 an Iran Air übergeben werden. Mit den neuen ATR72-600 wird der Iran den Flugverkehr im Inland weiter ausbauen und die kleineren Regionen verkehrstechnisch besser an die Hauptstadt Teheran anbinden.

Die ATR72-600 ist gegenüber dem Vorgängermodell mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer überarbeiteten Kabineneinrichtung verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führten dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß. Die ATR 72-600 kann in der Standardauslegung zwischen 68 und 78 Passagiere aufnehmen.