Irak erneuert Passagierflotte und bestellt 737

Die irakische Regierung schloss gestern eine Bestellung über 30 Boeing 737-800 und 10 Optionen im Wert von 2,2 Milliarden USD ab. Bestellungen über 10 787 werden noch ausgearbeitet.

Boeing bezeichnet die Bestellung als ersten Schritt zum Wiederaufbau des Passagierflugverkehrs im Irak. Iraqi Airways fliegt momentan von Bagdad und Erbil nach Amman und Kairo. Im März bestellte die irakische Regierung sechs CRJ900 NextGen bei Bombardier. Iraqi Airways wird von der Regierung 300 Millionen USD zum Bau eines neuen Terminals und einer dritten Landebahn erhalten.