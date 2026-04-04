Internationale Pilotenvereinigung kritisiert Lufthansa

Cockpit A340 Abenddämmerung (Foto: Robert Kühni)

Der Präsident der International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA), Ron Hay, hat sich persönlich in einem Schreiben an Lufthansa-CEO Carsten Spohr gewandt.

Hintergrund ist, dass die Lufthansa-AG die seit 2018 bestehende Freistellungsvereinbarung mit der Vereinigung Cockpit ohne Vorankündigung mit sofortiger Wirkung gekündigt hat. Diese richtet sich gegen die Vereinigung Cockpit als Gewerkschaft, betrifft aber insbesondere die vielen Pilotinnen und Piloten von Lufthansa, die sich für die Verbesserung der Flugsicherheit im Verband engagieren.

In dem Brief kritisiert Hay das Vorgehen der Lufthansa deutlich und warnt vor den Auswirkungen auf die sicherheitsrelevante Arbeit von Pilotinnen und Piloten.

„Wir danken Ron Hay und der internationalen Pilotengemeinschaft für ihre Unterstützung“, erklärt Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit. „Es ist bestürzend, dass eine international gelebte Praxis – nämlich das Engagement von Pilotinnen und Piloten für die Flugsicherheit – von Lufthansa einseitig aufgekündigt wird.“

„Mit der Kündigung nimmt Lufthansa bewusst in Kauf, dass die Arbeit im Bereich Flight Safety in Mitleidenschaft gezogen wird. Dabei engagieren sich in diesem Bereich mehr als sechsmal so viele Pilotinnen und Piloten von Lufthansa wie in der Tarifarbeit. In ihrem haltlosen Vorgehen gegen die VC, trifft die Lufthansa also insbesondere maßgeblich die Anstrengungen des Verbandes für die Luft- und Flugsicherheit.”

Pinheiro betont, dass es international üblich sei, dass Airlines die Arbeit von Berufsverbänden im Bereich Flugsicherheit unterstützen, da diese im gemeinsamen Interesse aller Beteiligten liegt. Lufthansa stellt sich mit ihrem Vorgehen gegen dieses weltweit etablierte Verständnis.

Vereinigung Cockpit: Berufsverband und Gewerkschaft

Die Vereinigung Cockpit ist sowohl Gewerkschaft als auch Berufsverband. Sie wurde 1969 als Berufsverband gegründet und ist seit 1999 zudem Tarifpartner.

Als Berufsverband setzt sich die VC seit Jahrzehnten für die kontinuierliche Verbesserung der Flugsicherheit ein. Mehr als 100 aktive Pilotinnen und Piloten bringen ihr Fachwissen in 12 Arbeitsgruppen sowie zahlreichen Taskforces ein. Sie engagieren sich in nationalen, europäischen und internationalen Gremien und stehen im engen Austausch mit Wissenschaft, anderen Fachverbänden sowie Behörden.

Inhaltlich arbeiten sie unter anderem zu Themen wie Fatigue Risk Management, Luftraumsicherheit, Risikobewertung an Flughäfen, Mensch-Maschine-Interaktion sowie Ausbildungsstandards. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung sicherheitsrelevanter Prozesse und sind gefragte Ansprechpartner für Wissenschaft, Behörden, Politik und Medien.

Dieses Engagement ist ein zentraler Bestandteil der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Flugsicherheit – und liegt im Interesse von Airlines, Beschäftigten und Passagieren gleichermaßen.

International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA)

Die International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA) ist der weltweite Dachverband der nationalen Pilotenvereinigungen. Sie wurde 1948 gegründet und hat ihren Sitz in Montreal, Kanada.

Die IFALPA ist die weltweite Stimme der Pilotenschaft. Als internationale gemeinnützige Organisation vertritt die IFALPA über 160.000 Piloten in mehr als 70 Ländern. Das Ziel des Verbandes besteht darin, weltweit ein Höchstmaß an Flugsicherheit zu fördern und sich für den Pilotenberuf einzusetzen. Sie vertritt die Pilotenschaft gegenüber der International Civil Aviation Organiszation (ICAO) und engagiert sich in zahlreichen Fachgremien und Arbeitsgruppen, um globale Standards für die Flugsicherheit zu entwickeln und diese in nationale wie internationale Gesetzgebungs- und Verhandlungsprozesse einzubringen.

Link zu Brief der IFALPA an Lufthansa

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