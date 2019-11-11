International Airlines Group legt zu

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Neben British Airways, Level, Iberia und Vueling gehört auch Aer Lingus in die International Airlines Group (IAG). IAG konnte im Oktober 2019 erneut wachsen.

Die fünf Fluggesellschaften transportierten im Oktober zusammen 10,364 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 3,4 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Oktober um 4,8 Prozent auf 29,370 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozent auf 24,975 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 1,7 Prozentpunkte auf solide 85,0 Prozent angestiegen.

Die Frachtleistung hat sich um 5,8 Prozent auf 487 Millionen Tonnenkilometer leicht abgeschwächt.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 100,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.