International Airlines Group legt zu

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Neben British Airways, Iberia und Vueling gehört auch Aer Lingus in die International Air Lines Group (IAG). IAG konnte im Oktober 2017 wieder zulegen.

Die vier Fluggesellschaften transportierten im Oktober zusammen 9,296 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 5,2 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Oktober um 2,7 Prozent auf 26,803 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,4 Prozent auf 22,348 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 1,4 Prozentpunkte auf solide 83,4 Prozent angestiegen. Die Frachtleistung ist um 4,6 Prozent auf 527 Millionen Tonnenkilometer angestiegen.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 89,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent.