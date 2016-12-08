International Airlines Group legt zu

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus (IAG) transportierten im November 2016 7,249 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember ist dies ein Plus von 5,2 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat November um 3,7 Prozent auf 22,941 Milliarden hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozent auf 18,111 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 0,4 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent zurückgegangen.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte IAG insgesamt 93,610 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 14,7 Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG immer noch um 6,4 Prozent wachsen.