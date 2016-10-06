International Airlines Group legt weiter zu

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Neben British Airways, Iberia und Vueling gehört auch Aer Lingus in die International Air Lines Group (IAG), zusammen transportierten die Airlines im September 2016 insgesamt 9,632 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresseptember konnten die Airlines im IAG Verbund bei den Passagierzahlen um 5,7 Prozent wachsen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat September um 5,6 Prozent auf 26,615 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozent auf 22,380 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,1 Prozent zurückgegangen. Die Frachtleistung ist um 6,9 Prozent auf 448 Millionen Tonnenkilometer angestiegen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 77,525 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 17,1 Prozent, wenn man die Zahlen von Aer Lingus herausrechnet, dann konnte IAG immer noch um 6,8 Prozent zulegen.