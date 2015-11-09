International Airlines Group legt weiter zu

Boeing 787-8 British Airways (Foto: Boeing)

Neben British Airways, Iberia und Vueling gehört nun auch Aer Lingus in die International Air Lines Group (IAG), IAG konnte im Oktober kräftig zulegen.

Die vier Fluggesellschaften transportierten im Oktober 2015 zusammen 8,508 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 23,3 Prozent, wenn man die Zahlen von Aer Lingus herausrechnet, dann konnte IAG immer noch um 9,6 Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Oktober um 13,2 Prozent auf 24,870 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,6 Prozent auf 20,754 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 2,5 Prozentpunkte auf solide 83,4 Prozent gestiegen. Die Frachtleistung ist um 3,4 Prozent auf 476 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 74,710 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 13,5 Prozent.