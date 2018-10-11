International Airlines Group legt kräftig zu

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus fliegen zusammen in der International Air Lines Group (IAG), die Airlines konnten im September 2018 um sieben Prozent zulegen.

Die Airlines im IAG Verbund konnten im September zusammen 10,575 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Passagierwachstum von 7,1 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat um 7,2 Prozent auf 28,899 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,9 Prozent auf 24,448 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um einen Prozentpunkt auf immer noch solide 84,6 Prozent zurückgegangen.

Die Frachtleistung hat sich um 0,4 Prozent auf 485 Millionen Tonnenkilometer verschlechterte.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 86,241 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 7,7 Prozent.