International Airlines Group legt kräftig zu

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus (IAG) transportierten im November 2017 7,798 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember ist dies ein Plus von 7,6 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat November um 4,7 Prozent auf 24,016 Milliarden hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,8 Prozent auf 19,372 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte IAG insgesamt 97,159 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.