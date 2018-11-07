International Airlines Group kann zulegen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Neben British Airways, Iberia und Vueling gehört auch Aer Lingus in die International Air Lines Group (IAG). IAG konnte im Oktober 2018 wieder kräftig wachsen.

Die vier Fluggesellschaften transportierten im Oktober zusammen 10,028 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 7,9 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Oktober um 6,7 Prozent auf 28,592 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozent auf 23,831 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,3 Prozent zurückgegangen.

Die Frachtleistung hat sich um 1,9 Prozent auf 517 Millionen Tonnenkilometer leicht abgeschwächt.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 96,269 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent.