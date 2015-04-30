Interjet übernimmt weiteren Superjet

Interjet SuperJet 100 (Foto: SuperJet International)

Superjet International hat die Übergabe des vierzehnten Superjet 100 an die mexikanische Interjet bekannt gegeben.

Am 22. April ist der vierzehnte Superjet 100 von Interjet in Mexiko angekommen. Die Maschine wurde am 21. April 2015 durch Superjet International in Venedig an die mexikanische Airline übergeben. Der Überführungsflug führte den Superjet 100 über Keflavik und Bangor nach Toluca, wo sich der Hauptsitz von Interjet befindet. Die ersten Superjets sind bei Interjet seit dem 18. September 2013 im Liniendienst und fliegen rund neun Stunden im Tag, laut Superjet International beträgt die Einsatzzuverlässigkeit bereits 99 Prozent. Interjet hat bei Superjet International dreißig SSJ100 in Auftrag gegeben, die Flugzeuge sind bei der mexikanischen Airline für 93 Passagiere ausgelegt. In diesem Jahr wird Interjet noch sieben weitere Superjet 100 übernehmen können.