Interjet übernimmt sechsten Superjet 100

Am 16. März ist der sechste Superjet für die mexikanische Interjet auf seinem Heimatflughafen in Toluca angekommen.

Die Maschine mit der Produktionsnummer MSN 95038 wurde Mitte März durch Superjet International in Venedig an die mexikanische Airline übergeben. Der Überführungsflug führte den Superjet 100 mit der Immatrikulation XA-OAA über Keflavik und Bangor nach Toluca, wo sich der Hauptsitz von Interjet befindet. Überführt wurde das Flugzeug durch eine Besatzung von Interjet. Die ersten Superjets sind bei Interjet seit dem 18. September 2013 im Liniendienst und fliegen rund neun Stunden im Tag, laut Superjet International beträgt die Einsatzzuverlässigkeit bereits 99 Prozent. Interjet hat bei Superjet International zwanzig SSJ100 in Auftrag gegeben, die Flugzeuge sind bei der mexikanischen Airline für 93 Passagiere ausgelegt.