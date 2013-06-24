Interjet übernimmt Superjet 100

Die mexikanische Fluggesellschaft konnte während der Paris Air Show als erster lateinamerikanischer Kunde einen Superjet 100 in Empfang nehmen.

Die mexikanische Interjet hat im Januar 2011 bei Superjet International 15 Superjet 100 und 5 Optionen in Auftrag gegeben, später wurde dieser Auftrag auf 20 Festbestellungen und 10 Optionen erweitert. Das Flugzeug verfügt über eine moderne Kabineneinrichtung, die vom italienischen Designprofi Pininfarina entworfen wurde. Die Ausstattung mit dem neuen Interieur erfolgt bei dem Gemeinschaftsunternehmen SuperJet International von Alenia Aermacchi und Sukhoi Holding in Venedig. Die Kabine verfügt über 93 Ledersitze mit einem bequemen Sitzabstand von 86 Zentimetern sowie über ein Bordunterhaltungssystem. Schon im Juli will Interjet den Dienst mit dem SSJ 100 aufnehmen. Bis Ende 2014 will SuperJet International alle 20 fest bestellten Exemplare an Interjet ausgeliefert haben.