Interessent bietet US$58,3 Mio für Czech Air

Ein Konsortium von tschechischen und isländischen Investoren hat ein Kaufangebot von US$58 Millionen für die Czech Airlines platziert.

Gemäss einem Bericht der Dow Jones handelt es sich beim Konsortium um die tschechische Finanzunternehmung Unimex und die Charter Airline Travel Service, bei der die isländische Airline Iceland Air Group Holding Aktionärin ist. Es ist bislang das einzige Angebot für Czech Airlines und gebunden an die Bedingung, dass die Regierung die negative Bilanz der Airline bereinigt. Analisten schätzen den Verlust auf rund CZK 700 Millionen (US$40 Millionen).

Link: Czech Airlines