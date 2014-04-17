InterSky verbindet Dresden wieder mit Zürich

InterSky fliegt ab dem 5. Mai 2014 sechsmal wöchentlich direkt von Dresden nach Zürich.

Die Geschäftsführung von InterSky betonte bei der Ankündigiung der neuen Flugverbindung zwischen Dresden und Zürich, das grosse Potenzial der Linie und zeigten sich mit den ersten Buchungen sehr zufrieden. Die Zürich-Strecke gehört zu den traditionsreichsten internationalen Flugverbindungen ab Dresden. Sie bestand, mit wenigen kurzen Unterbrechungen, bereits von April 1991 bis Januar 2013. Damit sichert sich InterSky nicht nur eine lukrative Nische, sondern bietet zahlreichen Geschäftsleuten und Privatreisenden auch die Option eines angenehmen Direktflugs zwischen diesen beiden Städtepaaren.