InterJet übernimmt fünfzehnten Superjet

Interjet SuperJet 100 (Foto: SuperJet International)

Superjet International hat die Übergabe des fünfzehnten Superjet 100 an die mexikanische Interjet bekannt gegeben.

Am 20. Mai konnte InterJet seinen fünfzehnten Superjet 100 in Mexiko begrüssen. Die Maschine wurde von Venedig über Keflavik und Bangor nach Toluca, wo sich der Hauptsitz von Interjet befindet, überflogen. Der fünfzehnte Superjet 100 von Interjet trägt die Baunummer 95066 und ist in Mexiko auf die Kennung XA-PPY zugelassen.

Die ersten Superjets sind bei Interjet seit dem 18. September 2013 im Liniendienst und fliegen rund neun Stunden im Tag, laut Superjet International beträgt die Einsatzzuverlässigkeit bereits 99 Prozent.

Interjet hat bei Superjet International dreißig SSJ100 in Auftrag gegeben, die Flugzeuge sind bei der mexikanischen Airline für 93 Passagiere ausgelegt. In diesem Jahr wird Interjet noch sechs weitere Superjet 100 übernehmen können.